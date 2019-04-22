، بعد موجة استياء بسبب تعطله.. متحدث التعليم: نظام "نور" سيعود خلال ساعات ،

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بعد موجة الاستياء الكبيرة بين المعلمين وأولياء الأمور، بسبب تعطل التسجيل في برنامج نور لمرحلة رياض الأطفال، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن النظام سيعود للعمل خلال ساعات.
وفي التفاصيل، قال "العصيمي" في مداخلته أمس لبرنامج ياهلا "التسجيل بدأ في موعده واستقبل البرنامج في ساعاته الأولى 10 آلاف طلب قبول وتسجيل، لكنه مع تزامن انطلقت الاختبارات وطباعة حركة النقل الداخلي أدى ذلك إلى حدوث بطء شديد في النظام، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على معالجة البطء في النظام الذي لم يتوقف عن العمل.
وأشار "العصيمي" إلى كفاءة النظام الذي يستوعب حركة النقل الخارجي للمعلمين التي تقدم لها أكثر من 120 ألفًا، لافتًا إلى أن النظام تقني ومعرض لأي معوقات في أي لحظة من اللحظات مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجة النظام بشكل يرضي الجميع وفي القريب العاجل وهناك متسع من الوقت للقبول.
وأضاف : تسبب إقبال أولياء الأمور على نظام "نور" لتسجيل أبنائهم في الروضات الحكومية للعام الدراسي القادم مع ساعات التسجيل الأولى والتي بدأت صباح أمس الأحد في تعطل السيرفرات الخاصة بالنظام، بالإضافة إلى البطء الشديد الذي واجه مستخدمي البرنامج.
وكانت الوزارة قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن الأحد سيكون بدء التسجيل للروضات، وهو أيضًا يوافق أول يوم في الاختبارات النهائية؛ مما سبب الكثير من الضغط على الموقع والذي أدى إلى توقفه وفشله في مواجهة الطلبات الهائلة للتسجيل.
وطالب أولياء الأمور الوزارة بإنهاء الإشكالية المتكررة بسبب ضعف النظام الإلكتروني للتعليم عن طريق توفير سيرفرات عالية تتحمل الضغط وتستوعب الأعداد الكبيرة للتسجيل.
بعد موجة استياء بسبب تعطله.. متحدث التعليم: نظام "نور" سيعود خلال ساعاتعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-04-22
بعد موجة الاستياء الكبيرة بين المعلمين وأولياء الأمور، بسبب تعطل التسجيل في برنامج نور لمرحلة رياض الأطفال، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن النظام سيعود للعمل خلال ساعات.
وفي التفاصيل، قال "العصيمي" في مداخلته أمس لبرنامج ياهلا "التسجيل بدأ في موعده واستقبل البرنامج في ساعاته الأولى 10 آلاف طلب قبول وتسجيل، لكنه مع تزامن انطلقت الاختبارات وطباعة حركة النقل الداخلي أدى ذلك إلى حدوث بطء شديد في النظام، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على معالجة البطء في النظام الذي لم يتوقف عن العمل.
وأشار "العصيمي" إلى كفاءة النظام الذي يستوعب حركة النقل الخارجي للمعلمين التي تقدم لها أكثر من 120 ألفًا، لافتًا إلى أن النظام تقني ومعرض لأي معوقات في أي لحظة من اللحظات مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجة النظام بشكل يرضي الجميع وفي القريب العاجل وهناك متسع من الوقت للقبول.
وأضاف : تسبب إقبال أولياء الأمور على نظام "نور" لتسجيل أبنائهم في الروضات الحكومية للعام الدراسي القادم مع ساعات التسجيل الأولى والتي بدأت صباح أمس الأحد في تعطل السيرفرات الخاصة بالنظام، بالإضافة إلى البطء الشديد الذي واجه مستخدمي البرنامج.
وكانت الوزارة قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن الأحد سيكون بدء التسجيل للروضات، وهو أيضًا يوافق أول يوم في الاختبارات النهائية؛ مما سبب الكثير من الضغط على الموقع والذي أدى إلى توقفه وفشله في مواجهة الطلبات الهائلة للتسجيل.
وطالب أولياء الأمور الوزارة بإنهاء الإشكالية المتكررة بسبب ضعف النظام الإلكتروني للتعليم عن طريق توفير سيرفرات عالية تتحمل الضغط وتستوعب الأعداد الكبيرة للتسجيل.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
01:02 AM
قال إن البرنامج استقبل 10 آلاف طلب تسجيل بالروضات في ساعاته الأولى
بعد موجة الاستياء الكبيرة بين المعلمين وأولياء الأمور، بسبب تعطل التسجيل في برنامج نور لمرحلة رياض الأطفال، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن النظام سيعود للعمل خلال ساعات.
وفي التفاصيل، قال "العصيمي" في مداخلته أمس لبرنامج ياهلا "التسجيل بدأ في موعده واستقبل البرنامج في ساعاته الأولى 10 آلاف طلب قبول وتسجيل، لكنه مع تزامن انطلقت الاختبارات وطباعة حركة النقل الداخلي أدى ذلك إلى حدوث بطء شديد في النظام، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على معالجة البطء في النظام الذي لم يتوقف عن العمل.
وأشار "العصيمي" إلى كفاءة النظام الذي يستوعب حركة النقل الخارجي للمعلمين التي تقدم لها أكثر من 120 ألفًا، لافتًا إلى أن النظام تقني ومعرض لأي معوقات في أي لحظة من اللحظات مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجة النظام بشكل يرضي الجميع وفي القريب العاجل وهناك متسع من الوقت للقبول.
وأضاف : تسبب إقبال أولياء الأمور على نظام "نور" لتسجيل أبنائهم في الروضات الحكومية للعام الدراسي القادم مع ساعات التسجيل الأولى والتي بدأت صباح أمس الأحد في تعطل السيرفرات الخاصة بالنظام، بالإضافة إلى البطء الشديد الذي واجه مستخدمي البرنامج.
وكانت الوزارة قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن الأحد سيكون بدء التسجيل للروضات، وهو أيضًا يوافق أول يوم في الاختبارات النهائية؛ مما سبب الكثير من الضغط على الموقع والذي أدى إلى توقفه وفشله في مواجهة الطلبات الهائلة للتسجيل.
وطالب أولياء الأمور الوزارة بإنهاء الإشكالية المتكررة بسبب ضعف النظام الإلكتروني للتعليم عن طريق توفير سيرفرات عالية تتحمل الضغط وتستوعب الأعداد الكبيرة للتسجيل.
، بعد موجة استياء بسبب تعطله.. متحدث التعليم: نظام "نور" سيعود خلال ساعات ،
المصدر : الخليج 365
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