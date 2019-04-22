تأجيل صرف رواتب موظفي المملكة لشهر إبريل لهذا السبب

يشهد صرف رواتب الموظفين بالمملكة هذا الشهر حدثًا استثنائيًا حيث سيتم تأجيل صرف الرواتب لمدة يوم واحد، وذلك بسبب أن اليوم المقرر لصرف الرواتب كل شهر “27” سيوافق هذا الشهر يوم السبت وهو إجازة رسمية في بنوك المملكة وبناءًا عليه سيتم صرف الرواتب يوم الأحد المقبل الموافق 28 من إبريل الجاري.

وكان من المقرر أن يتلقى موظفو الدولة رواتبهم في ال 27 من أبريل الجاري بحسب التوجيهات الصادرة في وقت سابق من خادم الحرمين الملك سلمان بصرف رواتب المواطنين في اليوم 27 من كل شهر وتؤجل لليوم الذي يليه إذا صادف يوم 27 إجازة.