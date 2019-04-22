بعد أن تاه في “صحراء سبخة العبدة” لمدة يومين.. مواطن ثمانيني ينقذ نفسه من الموت بطريقة...

استطاع مواطن ثمانيني تاه في “صحراء سبخة العبدة” لمدة يومين، إنقاذ نفسه من الموت بطريقة لا تخطر على البال؛ حيث لجأ لشرب ماء الرديتر الخاص بمركبته.

تغيب من يومين

تعود الواقعة إلى تلقّي الجهات الأمنية بلاغًا من أبناء مواطن يبلغ من العمر ثمانين عامًا، يفيدون بتغيب والدهم عنهم منذ نحو يومين بعد أن ذهب مع طريق صحراوي قاصدًا إحدى الهجر الواقعة شمال مركز ظلم بالطائف.

مسح ميداني

وعلى الفور بدأت دوريات مركز شرطة ظلم صباح اليوم، عمليات البحث، وانتقلت الدوريات على الفور للمنطقة الصحراوية المتوقع وجوده بها، وقامت بمسح ميداني لها.

بحث دام ساعات

وبعد بحث دام ساعات عُثر على المسنّ وقد علقت مركبته في وحل “سبخة” كان يحاول عبورها ولم يستطع، فيما تم نقله لمستشفى ظلم.