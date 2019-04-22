لهذا السبب أغلقت صحة عسير مستشفى خاصًّا وغرمته 50 ألف ريال

نفذت صحة عسير قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة، وتغريمه ٥٠ ألف ريال؛ وذلك بسبب عدة مخالفات تم رصدها من ضمنها مخالفات في عدم التقيد بنظام مكافحة العدوى، ونقص بعض التجهيزات، ومخالفات في بعض التراخيص اللازمة . وبيّنت صحة عسير أنه تم شخوص لجنة من فريق إدارة الالتزام على المستشفى، وتم تنفيذ القرار مع إلزام مالك المنشأة بمراجعة إدارة الالتزام لتعديل وضعهم بما يتوافق مع النظام فورًا، واستمرار الإغلاق حتى تلافي جميع الملاحظات.

وأكدت صحة عسير حرصها التام على سلامة المرضى وعدم التهاون في تطبيق أنظمة وزارة الصحة، كما أكدت استمرار جولاتها الرقابية على جميع المنشآت الصحية الخاصة، داعيةً جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم 937.