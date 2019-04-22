رويترز : داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الفاشل على مركز أمني بالزلفي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي ، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على مركز مباحث الزلفي.

وقالت وكالة ”أعماق“ التابعة للتنظيم، مساء الأحد:“منفذو الهجوم على مقر أمن الدولة في مدينة الزلفي شمال غرب الرياض من مقاتلي داعش ” ، بحسب رويترز . وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً كشفت فيه تفاصيل الهجوم الإرهابي الفاشل ، وأكدت أن قوات رئاسة أمن الدولة تصدت للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.