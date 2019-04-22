مصرع شخص وإصابة اثنين في انهيار مبنى بعرعر

لقي شخص مصرعه، وأُصيب اثنان؛ جراء انهيار جزء من سقف مبنى تحت الإنشاء بعرعر.

وقال العقيد فهد الأسمر العنزي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، إنه في تمام الساعة (02:04) من مساء اليوم الأحد، ورد بلاغ لمركز القيادة والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني في عرعر عن وقوع انهيار جزء من سقف مبنى تحت الإنشاء.

وأضاف العقيد العنزي، أنه على الفور تم الانتقال إلى الموقع الحادث، وتبين أنه عبارة عن انهيار في جزء من سقف مبنى تحت الإنشاء بحي المروج وبمساحة 24 مترًا مربعًا تقريبًا، وتم إنقاذ المصابين وإخراجهم من الموقع المتضرر.

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ولفت، إلى أنه بلغ عدد المصابين 2 وتم نقلهم للمستشفى، فيما لقي ثالث مصرعه، مُتابعًا: «تم إزالة ورفع الإنقاذ للتأكد من خلو الموقع من أي محتجزين، وقد شاركت في الحادث عدد من وحدات الإنقاذ المختصة».

ومن جانبه، أكد مساعد غالي العنزي، المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، أن ثلاثة فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر، باشرت الحادث وبعد وصول الفرق الإسعافية.

وأشار، إلى أنه اتضح وفاة عامل و تعرض اثنين لإصابات متوسطة ، مُتابعًا: «تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم بواسطة الهلال الأحمر الى مستشفى الامير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد».