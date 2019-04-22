«العمل» تُطلق حملة «المليون متطوع» الخميس المقبل

‎أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة المليون متطوع؛ وذلك سعيا إلى رفع مستوى العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة، واستكمال مسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

‎وأتاحت الوزارة للراغبات بالمشاركة في حملة المليون متطوع من خلال فعالية التشكيل البشري لكلمة «متطوع»، لتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ، على الرابط المخصص لذلك www.bit.ly/v-alanood.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تنفيذ الحملة يوم الخميس بتاريخ 25 أبريل 2019م، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، في مقر ملعب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وسيتم احتساب الساعات التطوعية وتوثيقها تقديرًا لجهودهم التطوعية، والفتيات أقل من ١٦ سنة يستلزم عليهن إحضار موافقة ولي الأمر .

‎كما تسعى الوزارة لتفعيل برامج ومبادرات «هدف تشجيع العمل التطوعي»، بطرق احترافية وذات جودة عالية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، من خلال عدة مبادرات ومن ضمن مشروعاتها العمل على إطلاق البوابة الوطنية للتطوع قريبًا والتي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة وهي حاضنة سعودية للعمل التطوعي وتوفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين وتمتاز بعدة مميزات.