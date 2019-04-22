مصادر لـ «عاجل»: تطبيق البصمة في مدارس جازان العام المقبل

أكدت مصادر لـ «عاجل»، أن مدير تعليم منطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أصدر تعميمًا لجميع المكاتب «بنين – بنات» بالبدء في تطبيق البصمة في بعض المدارس المنطقة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل ١٤٤١هـ.

وجاء في التعميم الذي حصلت «عاجل» على نسخة منه، أنه «نظرًا لما يمثله الموظف بأوقات الدوام الرسمي من أهمية بالغة في زيادة الإنتاجية؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية ومواكبة التطور التقني وتوظيفه في ضبط هذا الالتزام، واستكمالًا لمراحل تطبيق البصمة؛ تقرر أن يكون في بعض المدارس اعتبارًا من العام المقبل ١٤٤١، وعليه اعتمدوا اختيار عدد من المدارس بواقع ٥٠% من مدارس «بنين – بنات». والرفع بها لوحدة متابعة الدوام.

Advertisements

ويستهدف التعميم، إثبات حضور موظفي وموظفات مختلف الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، فضلا عن رفع معدلات ضبط أوقات الدوام، وفقًا لما تتضمنه الخطة الزمنية لإدراج نظام البصمة في الإدارات التعليمية بعد تطبيقها في وزارة التعليم.

ويأتي القرار تماشيًا مع تطبيق البصمة في إدارات ومكاتب تعليم المنطقة قبل أشهر لمواكبة التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠.

وتعتبر الشركات والمؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص في كل الدول نظام البصمة الإلكترونية؛ كونه الوسيلة الأضمن لضبط أداء الموظفين وتأكيد حضورهم وانصرافهم في مواعيد الدوام الرسمية، خاصة مع ربط نظام البصمة بالرواتب والمكافآت والعلاوات وأحيانًا الترقيات.