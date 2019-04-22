مصادر «عاجل» تكشف مشروع وزارة العمل بشأن الإيذاء الأُسري وحماية الطفل

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قررت البدء في طرح مبادرة مشروع ضخم؛ لتشغيل مركز للاتصال الموحد بوحدة العنف وحماية الطفل من الايذاء الأسري، وفق أحدث المعايير العالمية في مجال خدمات المجتمع.

ويأتي هذا المشروع؛ لحماية المتعرض للإيذاء الواقع عليه في أسرع وقت ممكن.

وبحسب المصادر، يهدف النظام الجديد للربط بين دور الحماية والجهات الأمنية ذات العلاقة وتوحيد آلية العمل مع حالات الإيذاء الأسري والعنف والتفكك الأسري الناتج عن الإيذاء، والذي سوف يتم من خلال الاتصال الهاتفي وتطبيق للهاتف الذكي كنظام البلاغات الأخرى، ومنح خاصية استقبال البلاغات عبر رقم واتساب أو البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي والنقاش الحي المباشر مع الموظفين لتقديم البلاغات.

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وسيوفر البرنامج الجديد منصة لاستقبال البلاغات، عبر طريق الاتصال المرئي لذوي الاحتياجات الخاصة «الصم والبكم وضعاف السمع»، على

أن يتم تنفيذه خلال 36 شهرًا من طرحه.

كما سيُتيح المشروع الجديد، خاصية توحيد آلية استخراج التقارير والوصول لها بسهولة عن طريق المتصفح وتطبيقات الجوال.