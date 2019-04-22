السعودية اليوم / "السكرتارية التنفيذية".. دورة تدريبية للنساء بجازان غدًا



جيزان 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 أبريل 2019 م واس

ينظم مركز الحي المتعلم في جيزان بالتعاون مع غرفة جازان غداً دورة تدريبية بعنوان "السكرتارية التنفيذية" ، وذلك في مسرح الغرفة بمدينة جيزان.

وتهدف الدورة التي تقدمها المدربة ريناد المطوع وتستمر يومين إلى إكساب المشاركات الأسس العلمية السليمة لأعمال السكرتارية والأرشفة الإلكترونية وإدخال تطبيقات الحاسب في الأعمال اليومية لتحسين المخرجات باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة. //انتهى//

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