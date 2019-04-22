السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية



الرياض 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض،مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية، في تخصصات التمريض والأشعة والمختبرات الطبية، والإدارة الصحية بالرياض .

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، بعدها مسيرة الخريجين في جميع تخصصات الكلية .

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس أمناء الكلية إبراهيم بن موسى الزويد كلمة رحب فيها بسمو الأمير فيصل بن بندر والحضور، وقدم التهنئة للطلاب وجميع أولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية أحد روافد التعليم العالي المتقدم في مملكتنا الغالية، وسيكون لمنسوبيها دوراً في تعزيز قطاع الصحة بكوادر يحملون كفاءة عالية ومؤهلين وفق الطرق الحديثة التي تتطلبها رؤية المملكة 2030 في جودة التعليم وتطوير القطاع الصحي، منوهًا إلى أن تشريف سمو أمير الرياض لمشاركة الخريجين فرحتهم عقب السنوات الجد والاجتهاد، تأتي في أطار حرص قيادتنا الرشيدة على دعم التعليم وأهله، والاحتفاء بالطلاب والطالبات على أعلى المستويات، وحثهم على بذل الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن ومواطنيه وكل من يعيش على أرضه .

وحث في كلمته الطلاب على مواصلة الجد في ميدان العمل والإخلاص لهذا الوطن الذي عرف بولاء أبناءه في كل التخصصات والمجالات.

عقب ذلك قدم الطالب عبدالملك آل سليمان فقرة " مشاعر شاعر" نوه فيه بدور رجال الأمن في حماية حدود الوطن ، ثم ألقى الطالب ماجد المطيري كلمة زملائه الخريجين، مقدما في ثناياها الشكر لسمو أمير الرياض على تشريفه للحفل ودعمه لابنائه الطلاب في مستهل مسيرتهم العملية .

عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً عن كليات الغد الأهلية التي انطلق مشروعها من منطقة القصيم كمدراس للتعليم العام، وتوجهها لبناء مجمع جديد وكبير لكلياتها في الرياض يفتتح في منتصف العام المقبل، ثم أدى الخريجون القسم الخاص بمهنة الطب .

بعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركة في تدريب الطلاب، وكرم سمو أمير الرياض الطلاب المتفوقين، وعقبها التقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجين.

وفي ختام الحفل قدم سمو الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم، منوهًا في هذا الصدد أن هذا التخرج والاحتفاء حافز يدفعهم للعمل الميداني، ولا شك أن للقائمين على هذه الكلية المتخصصة، ومنهم الأخ إبراهيم الزويد دور كبير في خدمة هذا الكلية والنهوض بها حتى أصبحت علامة بارزة على أرض الوطن .

وقال سموه : عاصرت بدايات نشأة هذا المشروع والصرح التعليمي، وأعرف في الأخ الزويد المواطن الصالح الذي يقود هذه الكليات إلى الأمام دوماَ حتى تقدم للوطن كفاءات مؤهلة علميا وعملياً، وكل ذلك بتوفيق الله، ثم دعم قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -.

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