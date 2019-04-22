انت الان تتابع تفاصيل خبر المركزي السوداني يخفض سعر الدولار أمام الجنيه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 12:52 صباحاً - أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الأحد، خفض سعر صرف الدولار التأشيري في البنوك التجارية إلى 45 جنيهاً، مقارنة مع 47.5 جنيه، ابتداء من يوم الاثنين.

وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، اتخذ "المركزي السوداني" خطوته بناءً على الهبوط الحاد لسعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية (السوداء).

والسعر التأشيري هو آلية اتبعها البنك المركزي مع بنوك عاملة في السوق المحلية، يحددون بشكل يومي سعر صرف الدولار في السوق المحلية لأغراض التجارة والمدفوعات وأسعار الصرف الرسمية، بناء على التطورات النقدية في البلاد.

وفي أكتوبر الماضي، أقرت الحكومة السودانية قرارات من بينها رفع سعر صرف الدولار التأشيري إلى 47.5 جنيه، مقابل 30 جنيهاً سابقاً، ولم يتغير السعر منذ ذلك التاريخ.

وتشهد أسواق العملات السودانية تصاعداً مستمراً لقيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

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وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، أن أسعار صرف الجنيه السوداني تشهد تصاعداً كبيراً أمام سلة العملات الأجنبية.

وذكر عدد منهم لوكالة الأناضول أن أسعار بيع الدولار تراجعت إلى 48 جنيهاً عبر النقد و56 جنيهاً عبر الشيكات، بعد أن بلغت في الأسابيع الأخيرة 80 جنيهاً.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أوردت، اليوم الأحد، أن الرياض وأبوظبي قدمتا دعماً للسودان بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، لتقوية مركزه المالي.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.