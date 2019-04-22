الان تتابع ملتقى الإعلام العربي يكرم “نشرة أخبار “MBC24News والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 6 دقائق - 1:26 ص, 22 أبريل 2019 م التعليقات: 0 و مساعد الثبيتي يستلم درع التكريم الخليج 365-الرياض كرم ملتقى الإعلام العربي السادس عشر‬⁩ في ⁧‫الكويت،اليوم،‬⁩ نشرة أخبار ⁦‪@MBC24News‬⁩ بجائزة الإبداع الإخباري.

وتسلم الإعلامي مساعد الثبيتي، مدير الأخبار في قنوات ام بي سي درع التكريم من وزير الإعلام و وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك.

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