، متحدث أمن الدولة: إحباط الاستهداف الإرهابي لمباحث الزلفي كان احترافيًّا جدًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن التعامل كان حريصًا على سلامة البيئة المحيطة من شوارع ومبانٍ ومارة

شدَّد المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية، على أن التعامل مع الحدث الأمني من قوات رئاسة أمن الدولة بإحباط محاولة الاستهداف الإرهابية الفاشلة لمركز مباحث محافظة الزلفي أمس كان احترافيًّا جدًّا.

وتفصيلاً، أوضح اللواء "عطية" أن هذا التعامل الاحترافي كان حريصًا على سلامة البيئة المحيطة بالموقع من شوارع ومبانٍ ومارة في ذلك الوقت، وكان حريصًا أيضًا على أن يحسم الموقف لصالح القوات الأمنية، وهذا ما كان بالفعل، وهذا هو المعتاد دائمًا.

وقال المتحدث برئاسة أمن الدولة عن هذا الإنجاز الأمني: هو نجاح أمني آخر وجديد لرئاسة أمن الدولة بإحباط عمل إرهابي في محاولة استهداف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وأضاف اللواء عطية بأن العناصر الإرهابية المكونة من أربعة أشخاص قاموا بمحاولة فاشلة لاقتحام المركز؛ فتعامل الموقف الأمني مع الحدث وفقًا للتعليمات في التعامل مع هذه المواقف؛ إذ تم قتل العناصر الإرهابية الأربعة. مشيرًا إلى حدوث إصابات طفيفة لرجال الأمن كما أشار البيان، وما زالوا يتلقون العلاج، وهم بخير وعافية ولله الحمد.

وتابع خلال مداخلة مع "القناة الأولى السعودية" أمس للتعليق على بيان ‏رئاسة أمن الدولة والحديث عن إحباط العمل الإرهابي: أكد البيان أنه بعد محاولة الاقتحام الفاشلة، والنجاح في إحباطها، أن الموقع الآن يحتوى على القوات الأمنية ذات الاختصاص. وهناك تعامل كبير جدًّا مع الوضع الحالي الذي نتج من المحاولة الإرهابية الفاشلة؛ فهناك تعامل مع الآثار المتخلفة من أسلحة ومتفجرات وأدلة مختلفة في الموقع.

ولفت متحدث أمن الدولة إلى أن هناك مستجدات دائمًا للحدث، وهناك تفاصيل، وهناك مزيدًا من الإيضاحات، سيعلن عنها لاحقًا بإذن الله حال الانتهاء من دائرة الأعمال في هذا الشأن. سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن من كل شر وسوء.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة قد أوضح أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت -بفضل الله- عند الساعة الـ(9:49) من صباح الأحد الموافق 16/ 8/ 1440هـ من إحباط عمل إرهابي، استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وبيّن أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين، وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف؛ وهو ما أسفر عنه مقتلهم جميعًا، وعددهم أربعة إرهابيين، يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة؛ ويتلقون إثرها حاليًا العلاج اللازم.

وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم.. مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن المستجدات. والله الهادي إلى سواء السبيل.