، "الهلال والصليب الأحمر" تنظِّم معرض "إنسانية فنان" التشكيلي بالكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعاليات متنوعة إنسانية ضمن أعمال الدورة الـ44

تنظِّم المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (‪ARCO) معرض "إنسانية فنان"، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(44) للهيئة العامة للمنظمة تحت شعار "مبادئنا تجمعنا"، التي تستضيفها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في العاصمة الكويت. ويستمر المعرض أربعة أيام، ويتم تدشينه صباح اليوم الاثنين في قاعة الأندلس بفندق كراون بلازا الفروانية، وينتقل مساء إلى قاعة الفنون الجميلة بضاحية عبدالله السالم.

وبإمكان الزوار والمهتمين بذلك الفن الإنساني الاطلاع عليه من بعد صلاة العصر حتى العاشرة ليلاً.

ويأتي المعرض إيمانًا من المنظمة بأهمية دور الفن التشكيلي في إيصال الرسالة الإنسانية، وإبراز المعاناة التي يعيشها النازحون والمهجرون وضحايا المآسي الإنسانية.

كما يأتي المعرض بمناسبة مرور 44 عامًا على إنشاء المنظمة، وانطلقت فكرته من السعودية كمشروع إنساني؛ لينتقل إلى أقطار العالم كافة.

وينقل المعرض تعبير الإنسان الفنان عن معاناة أخيه الإنسان أيًّا كان من (تهجير، نزوح، لجوء، تشريد، جوع وفقر) بعيدًا عن الانتماءات العرقية والدينية والطائفية. واختيرت دولة الكويت كمحطة أولى مهمة من محطات المعرض النوعي.

وتسعى المنظمة من خلال المعرض إلى أن يكون نواة إنشاء رابطة عربية للفن التشكيلي الإنساني للانطلاق بذلك الفن النوعي من "المحلية" إلى "العالمية" خدمة للعمل الإنساني، ومواجهة المآسي الإنسانية.

ويأتي إطلاق تلك الرابطة في الوقت الذي لا يكاد يوجد فيه الآن فنانون تشكيليون يسخرون أقلامهم بشكل مؤسسي لخدمة الإنسانية؛ إذ إن الموجود حاليًا لا يتعدى اجتهادات فردية.. وهذه فرصة للمشاركين في ذلك المعرض الإنساني للانطلاق بالفكرة من بلد المقر إلى العالمية.

ويضم المعرض - حسب المشرف العام للفعالية سليمان بن عبدالله السحيباني - 70 لوحة فنية، ويعتبر الأول من نوعه، ويشترك فيه نخبة متميزة من الفنانين التشكيليين من السعودية والكويت والبحرين واليمن وسوريا، الذين أسهموا في تطوير حركة الفن التشكيلي في بلادهم، وجسدوا بأناملهم رمزية الإنسان.

وعبَّر السحيباني عن سعادته وزملائه بمعرض "إنسانية فنان"؛ ليصبح مشروعًا يستديم ويتطور، وسيتم نقله مستقبلاً -بإذن الله- إلى عدد من العواصم العربية أثناء إقامة بعض الفعاليات المهمة.

وتنفذ المنظمة عددًا من الفعاليات والمعارض على هامش أعمال دورتها الـ 44، منها إلى جانب معرض "إنسانية فنان": دورة الإعلام الإنساني الرابعة، ومعرض الأرشيف التاريخي للمنظمة، ومعرض الجمعيات الوطنية، وكذلك حملة التبرع بالدم التي ينفذها بنك الدم الكويتي.

كما أصدرت المنظمة عددًا من المطبوعات ذات العلاقة بالحدث، من أهمها: صدور العدد العاشر من مجلة معكم الإنسانية، وكتيب (الحاضرون في غيابهم)، وكتاب إنسانية فنان، وأخيرًا رصد جهود الأمانة العامة للمنظمة خلال السنوات الأربع الأخيرة.