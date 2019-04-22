، انفجار لعبة "اسكوتر" أثناء الشحن يتسبب بضيق تنفُّس لمواطنة بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - رجال الهلال الأحمر باشروا الحادثة.. وتمت معالجتها في الموقع

باشر مساء أمس رجال الدفاع المدني بمحافظة الطائف بلاغًا، يفيد بانفجار لعبة "اسكوتر" أثناء الشحن بإحدى العمائر السكنية المكونة من ثلاثة أدوار؛ وهو ما تسبب في إصابة مواطنة بضيق في التنفس؛ وتمت معالجتها في الموقع.

وأشارت المصادر إلى أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا، يفيد بوجود انفجار أسطوانة غاز داخل شقة في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وبعد وصول فرقة الدفاع المدني الموقع اتضح انفجار لعبة "اسكوتر" أثناء عملية الشحن، ونتج من ذلك إصابة بسيطة "ضيق تنفس" لصاحبة المنزل، وهي مواطنة؛ وتمت معالجتها في الموقع من قِبل الهلال الأحمر.