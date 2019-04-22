، انفجار لعبة "اسكوتر" أثناء الشحن يتسبب بضيق تنفُّس لمواطنة بالطائف ،

- 1/2
- 2/2
باشر مساء أمس رجال الدفاع المدني بمحافظة الطائف بلاغًا، يفيد بانفجار لعبة "اسكوتر" أثناء الشحن بإحدى العمائر السكنية المكونة من ثلاثة أدوار؛ وهو ما تسبب في إصابة مواطنة بضيق في التنفس؛ وتمت معالجتها في الموقع.
وأشارت المصادر إلى أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا، يفيد بوجود انفجار أسطوانة غاز داخل شقة في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وبعد وصول فرقة الدفاع المدني الموقع اتضح انفجار لعبة "اسكوتر" أثناء عملية الشحن، ونتج من ذلك إصابة بسيطة "ضيق تنفس" لصاحبة المنزل، وهي مواطنة؛ وتمت معالجتها في الموقع من قِبل الهلال الأحمر.
انفجار لعبة "اسكوتر" أثناء الشحن يتسبب بضيق تنفُّس لمواطنة بالطائفسعود الدعجاني الخليج 365 2019-04-22
باشر مساء أمس رجال الدفاع المدني بمحافظة الطائف بلاغًا، يفيد بانفجار لعبة "اسكوتر" أثناء الشحن بإحدى العمائر السكنية المكونة من ثلاثة أدوار؛ وهو ما تسبب في إصابة مواطنة بضيق في التنفس؛ وتمت معالجتها في الموقع.
وأشارت المصادر إلى أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا، يفيد بوجود انفجار أسطوانة غاز داخل شقة في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وبعد وصول فرقة الدفاع المدني الموقع اتضح انفجار لعبة "اسكوتر" أثناء عملية الشحن، ونتج من ذلك إصابة بسيطة "ضيق تنفس" لصاحبة المنزل، وهي مواطنة؛ وتمت معالجتها في الموقع من قِبل الهلال الأحمر.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
12:32 AM
رجال الهلال الأحمر باشروا الحادثة.. وتمت معالجتها في الموقع
باشر مساء أمس رجال الدفاع المدني بمحافظة الطائف بلاغًا، يفيد بانفجار لعبة "اسكوتر" أثناء الشحن بإحدى العمائر السكنية المكونة من ثلاثة أدوار؛ وهو ما تسبب في إصابة مواطنة بضيق في التنفس؛ وتمت معالجتها في الموقع.
وأشارت المصادر إلى أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا، يفيد بوجود انفجار أسطوانة غاز داخل شقة في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وبعد وصول فرقة الدفاع المدني الموقع اتضح انفجار لعبة "اسكوتر" أثناء عملية الشحن، ونتج من ذلك إصابة بسيطة "ضيق تنفس" لصاحبة المنزل، وهي مواطنة؛ وتمت معالجتها في الموقع من قِبل الهلال الأحمر.
، انفجار لعبة "اسكوتر" أثناء الشحن يتسبب بضيق تنفُّس لمواطنة بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار لعبة "اسكوتر" أثناء الشحن يتسبب بضيق تنفُّس لمواطنة بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.