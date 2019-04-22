، مسابقة "المهرة 4" على أثير إذاعة القرآن الكريم في رمضان ،

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تُطلق جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة، غرة شهر رمضان المبارك، مسابقة "المَهرة 4"، والتي ستبث على أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة.
وأفاد رئيس مجلس إدارة "خيركم" المهندس عبدالعزيز حنفي، بأن المسابقة تُنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة.
وأبان أنه في عامها الرابع على التوالي يتنافس فيها 36 مشاركًا من طلاب حلقات القرآن بمختلف محافظات الوطن من ذوي الأصوات الجميلة، وتُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصرًا، حيث سيكون هناك روبرتاج عن المتسابق، يليه حوار عن كيفية قضاء وقته مع القرآن.
وأشار إلى أن الحوار يتخلله فواصل تلاوات لبراعم جمعية "خيركم"، وتقارير تروي حكاية قرآنية من ميدان خيركم التعليمي، كما أضيفت فقرة جديدة للمتصلات لمنحهن حق المشاركة في البرنامج والتنافس لنيل الجوائز، وسيحصل المشاركون عبر الهاتف على جوائز قيمة.
وبيّن رئيس "خيركم" أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 30 ألف ريال، في حين خصصت باقي الجوائز للثلاثة المراكز الأولى المشاركة في المسابقة، والتي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة.
يُذكر أن برنامج المهرة الرمضاني حصد نجاحًا كبيرًا خلال الثلاثة أعوام الماضية على مستوى المملكة، فيما سيجتمع المشاركون في الرياض للتنافس فيما بينهم لنيل لقب البرنامج.
مسابقة "المهرة 4" على أثير إذاعة القرآن الكريم في رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-22
تُطلق جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة، غرة شهر رمضان المبارك، مسابقة "المَهرة 4"، والتي ستبث على أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة.
وأفاد رئيس مجلس إدارة "خيركم" المهندس عبدالعزيز حنفي، بأن المسابقة تُنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة.
وأبان أنه في عامها الرابع على التوالي يتنافس فيها 36 مشاركًا من طلاب حلقات القرآن بمختلف محافظات الوطن من ذوي الأصوات الجميلة، وتُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصرًا، حيث سيكون هناك روبرتاج عن المتسابق، يليه حوار عن كيفية قضاء وقته مع القرآن.
وأشار إلى أن الحوار يتخلله فواصل تلاوات لبراعم جمعية "خيركم"، وتقارير تروي حكاية قرآنية من ميدان خيركم التعليمي، كما أضيفت فقرة جديدة للمتصلات لمنحهن حق المشاركة في البرنامج والتنافس لنيل الجوائز، وسيحصل المشاركون عبر الهاتف على جوائز قيمة.
وبيّن رئيس "خيركم" أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 30 ألف ريال، في حين خصصت باقي الجوائز للثلاثة المراكز الأولى المشاركة في المسابقة، والتي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة.
يُذكر أن برنامج المهرة الرمضاني حصد نجاحًا كبيرًا خلال الثلاثة أعوام الماضية على مستوى المملكة، فيما سيجتمع المشاركون في الرياض للتنافس فيما بينهم لنيل لقب البرنامج.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
12:14 AM
تنظمها "خيركم".. و30 ألف ريال بانتظار الفائز بالمركز الأول
تُطلق جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة، غرة شهر رمضان المبارك، مسابقة "المَهرة 4"، والتي ستبث على أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة.
وأفاد رئيس مجلس إدارة "خيركم" المهندس عبدالعزيز حنفي، بأن المسابقة تُنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة.
وأبان أنه في عامها الرابع على التوالي يتنافس فيها 36 مشاركًا من طلاب حلقات القرآن بمختلف محافظات الوطن من ذوي الأصوات الجميلة، وتُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصرًا، حيث سيكون هناك روبرتاج عن المتسابق، يليه حوار عن كيفية قضاء وقته مع القرآن.
وأشار إلى أن الحوار يتخلله فواصل تلاوات لبراعم جمعية "خيركم"، وتقارير تروي حكاية قرآنية من ميدان خيركم التعليمي، كما أضيفت فقرة جديدة للمتصلات لمنحهن حق المشاركة في البرنامج والتنافس لنيل الجوائز، وسيحصل المشاركون عبر الهاتف على جوائز قيمة.
وبيّن رئيس "خيركم" أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 30 ألف ريال، في حين خصصت باقي الجوائز للثلاثة المراكز الأولى المشاركة في المسابقة، والتي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة.
يُذكر أن برنامج المهرة الرمضاني حصد نجاحًا كبيرًا خلال الثلاثة أعوام الماضية على مستوى المملكة، فيما سيجتمع المشاركون في الرياض للتنافس فيما بينهم لنيل لقب البرنامج.
، مسابقة "المهرة 4" على أثير إذاعة القرآن الكريم في رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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