، "معرض فنون وتراث بلغازي" الأول يفتح أبوابه للزوار.. الخميس ،

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يدشن محافظ العيدابي، حسين بن ضيف الله الدعجاني، الخميس المقبل، معرض فنون وتراث بلغازي الأول، في مبنى المركز الحضاري بالمحافظة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضحت مشرف عام المعرض نورة الغزواني، أن الفكرة بدأت منذ وقت سابق، لعمل معرض يُعنى بتراث بلغازي وإظهار موروثها، وإبراز أعمال ومواهب الفنانين ببلغازي، وذلك لما تحظى به المحافظة من موروث عريق، ليتم التعريف به ونشره، وإظهاره للزوار.
وأضافت "الغزواني" أن المعرض يهدف إلى عرض فنون بلغازي المختلفة، من الفنانات التشكيليات والمصورين والمصورات الفوتغرافيين والحرفيات والأسر المنتجة، وما تقدمه من مأكولات.
وبينت "الغزواني" أن المعرض هو الأول من نوعه الذي يختص بالفنون والتراث، وهناك فكرة للتوسع في المناسبات المقبلة، داعية الجميع لحضور المعرض والاستمتاع بالفنون والمعروضات والفن التشكيلي والأسر المنتجة.
"معرض فنون وتراث بلغازي" الأول يفتح أبوابه للزوار.. الخميسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-22
يدشن محافظ العيدابي، حسين بن ضيف الله الدعجاني، الخميس المقبل، معرض فنون وتراث بلغازي الأول، في مبنى المركز الحضاري بالمحافظة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضحت مشرف عام المعرض نورة الغزواني، أن الفكرة بدأت منذ وقت سابق، لعمل معرض يُعنى بتراث بلغازي وإظهار موروثها، وإبراز أعمال ومواهب الفنانين ببلغازي، وذلك لما تحظى به المحافظة من موروث عريق، ليتم التعريف به ونشره، وإظهاره للزوار.
وأضافت "الغزواني" أن المعرض يهدف إلى عرض فنون بلغازي المختلفة، من الفنانات التشكيليات والمصورين والمصورات الفوتغرافيين والحرفيات والأسر المنتجة، وما تقدمه من مأكولات.
وبينت "الغزواني" أن المعرض هو الأول من نوعه الذي يختص بالفنون والتراث، وهناك فكرة للتوسع في المناسبات المقبلة، داعية الجميع لحضور المعرض والاستمتاع بالفنون والمعروضات والفن التشكيلي والأسر المنتجة.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
12:13 AM
يدشنه "الدعجاني" ويستمر ثلاثة أيام
يدشن محافظ العيدابي، حسين بن ضيف الله الدعجاني، الخميس المقبل، معرض فنون وتراث بلغازي الأول، في مبنى المركز الحضاري بالمحافظة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضحت مشرف عام المعرض نورة الغزواني، أن الفكرة بدأت منذ وقت سابق، لعمل معرض يُعنى بتراث بلغازي وإظهار موروثها، وإبراز أعمال ومواهب الفنانين ببلغازي، وذلك لما تحظى به المحافظة من موروث عريق، ليتم التعريف به ونشره، وإظهاره للزوار.
وأضافت "الغزواني" أن المعرض يهدف إلى عرض فنون بلغازي المختلفة، من الفنانات التشكيليات والمصورين والمصورات الفوتغرافيين والحرفيات والأسر المنتجة، وما تقدمه من مأكولات.
وبينت "الغزواني" أن المعرض هو الأول من نوعه الذي يختص بالفنون والتراث، وهناك فكرة للتوسع في المناسبات المقبلة، داعية الجميع لحضور المعرض والاستمتاع بالفنون والمعروضات والفن التشكيلي والأسر المنتجة.
، "معرض فنون وتراث بلغازي" الأول يفتح أبوابه للزوار.. الخميس ،
المصدر : الخليج 365
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