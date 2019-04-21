شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نؤيد جميع إجراءات المملكة لصيانة أمنها والان نبدء بالتفاصيل

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي في المملكة اليوم الأحد.

وأكد المصدر تضامن الكويت مع المملكة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها، مشيدا، في الوقت نفسه، ‏بجهود رجال الأمن ويقظتهم في إحباط هذه العملية الإرهابية.

وكانت السلطات الأمنية السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم، إحباط هجوم إرهابي استهدف مركز مباحث في محافظة الزلفي شمال الرياض ما أدى إلى مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة ثلاثة من رجال الأمن يتلقون على إثرها العلاج اللازم.