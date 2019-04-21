شكرا لقرائتكم سفارة المملكة لدى إندونيسيا: احذروا جبل أغونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-21 سفارة المملكة لدى إندونيسيا: احذروا جبل أغونغ متابعات الخليج 365 - واس حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين السياح من الاقتراب من جبل أغونغ في جزيرة بالي، الذي ثار اليوم عند الساعة 18.56 مع ارتفاع عمود الرماد الملحوظ.

وأهابت السفارة بالمواطنين السياح إلى عدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أغونغ، داعيةً إلى التواصل معها عبر الأرقام التالية: 00622128094000 ، 00628553003000 في حالات الطوارئ.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة لدى إندونيسيا: احذروا جبل أغونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.