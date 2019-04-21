من وراء طلاق هيا الشعيبي من طارق العلي ؟

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي- مؤخرًا- خلال إحدى المقابلات التلفزيونية عن السبب الحقيقي وراء المشكلة التي وقعت بينها وبين طليقها الفنان طارق العلي، مؤكدة أن السبب هي فنانة ليست من أصل كويتي ولم تذكر اسمها.

وقالت هيا الشعيبي: مشكلتي مع طارق العلي كانت بسبب فنانة ليست كويتية، وأنا لا أحب ذكر اسمها؛ لأنها ولا شيء بالنسبة لي.. اللي صار صار.. في النهاية بقول إني بحبه وأعزه.. والموضوع ما عاد يعنيني لأني بادرت وايد دون نتيجة.

وأضافت هيا الشعيبي: أنا ما بقيت أجيب سيرة طليقي طارق العلي، عشان لما بجيب سيرته الناس بتقولي إنتي قطين حالك عليه إنتي تبينه.. وهو كمان بادر بالكلام الطيب اتجاهي.. وأيامنا كانت وايد جميلة في المسرح والكواليس.

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وأضافت هيا الشعيبي أن بنات وطنها أولى بأي فرصة في المجال الفنيّ عن غيرهن: أنا لما أشوف مذيعة مو كويتية في التلفزيون الكويتي، أقول مين أولى مذيعة من جنسية أخرى ولا بنت ديرتي؟.. حلالنا مفروض لنا مو لغيرنا، سواء في الإنتاج أو التمثيل أو أي مجال.. خيرنا يروح حق غيرنا.. إحنا أولى بنات الديرة بدل ما نقعد في بيوتنا.

وتابعت: في فنانات مو كويتيات البعض منهن يحببن بلدنا ولا يسئن لها لكن في بعضهن قاعدين يخربن ويسمونهن بنات كويتيات.. اللي يحترم ديرتي فقط احترموا.

أما عن سبب توقفها عن الإنتاج، قالت هيا الشعيبي: أنا نجحت في تجربه الإنتاج ووايد حاربوني في هذا المجال.. لكن سبب توقفي عن الإنتاج هو أن والدي توفي أثناء إنتاجي لأحد الأعمال.. وإحنا المسلمين نؤمن بالعين والحسد لأنه مذكور في القرآن، ولكن ناويه أرجع أكمل وأدش المجال من جديد بقوة.

الجدير بالذكر أن عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي طالب الفنانة هيا الشعيبي أن تتوقف عن الحديث عن قصة خلافها مع طليقها طارق العلي، بينما كان البعض قد طالب بعودتهما مجددًا بهدف رؤيتهما كالأيام الخوالي في برنامج “طارق وهيونة”.