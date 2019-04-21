- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم من وراء طلاق هيا الشعيبي من طارق العلي ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
من وراء طلاق هيا الشعيبي من طارق العلي ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي- مؤخرًا- خلال إحدى المقابلات التلفزيونية عن السبب الحقيقي وراء المشكلة التي وقعت بينها وبين طليقها الفنان طارق العلي، مؤكدة أن السبب هي فنانة ليست من أصل كويتي ولم تذكر اسمها.
وقالت هيا الشعيبي: مشكلتي مع طارق العلي كانت بسبب فنانة ليست كويتية، وأنا لا أحب ذكر اسمها؛ لأنها ولا شيء بالنسبة لي.. اللي صار صار.. في النهاية بقول إني بحبه وأعزه.. والموضوع ما عاد يعنيني لأني بادرت وايد دون نتيجة.
وأضافت هيا الشعيبي: أنا ما بقيت أجيب سيرة طليقي طارق العلي، عشان لما بجيب سيرته الناس بتقولي إنتي قطين حالك عليه إنتي تبينه.. وهو كمان بادر بالكلام الطيب اتجاهي.. وأيامنا كانت وايد جميلة في المسرح والكواليس.
وأضافت هيا الشعيبي أن بنات وطنها أولى بأي فرصة في المجال الفنيّ عن غيرهن: أنا لما أشوف مذيعة مو كويتية في التلفزيون الكويتي، أقول مين أولى مذيعة من جنسية أخرى ولا بنت ديرتي؟.. حلالنا مفروض لنا مو لغيرنا، سواء في الإنتاج أو التمثيل أو أي مجال.. خيرنا يروح حق غيرنا.. إحنا أولى بنات الديرة بدل ما نقعد في بيوتنا.
وتابعت: في فنانات مو كويتيات البعض منهن يحببن بلدنا ولا يسئن لها لكن في بعضهن قاعدين يخربن ويسمونهن بنات كويتيات.. اللي يحترم ديرتي فقط احترموا.
أما عن سبب توقفها عن الإنتاج، قالت هيا الشعيبي: أنا نجحت في تجربه الإنتاج ووايد حاربوني في هذا المجال.. لكن سبب توقفي عن الإنتاج هو أن والدي توفي أثناء إنتاجي لأحد الأعمال.. وإحنا المسلمين نؤمن بالعين والحسد لأنه مذكور في القرآن، ولكن ناويه أرجع أكمل وأدش المجال من جديد بقوة.
الجدير بالذكر أن عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي طالب الفنانة هيا الشعيبي أن تتوقف عن الحديث عن قصة خلافها مع طليقها طارق العلي، بينما كان البعض قد طالب بعودتهما مجددًا بهدف رؤيتهما كالأيام الخوالي في برنامج “طارق وهيونة”.
كانت هذه تفاصيل خبر من وراء طلاق هيا الشعيبي من طارق العلي ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.