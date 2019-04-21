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غبار وأمطار مع ضباب.. الطقس غير مستقر غدًا على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
وتوقعت الأرصاد أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والشرقية، والرياض، ويمتد تأثيرها على منطقة نجران مساءً.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، فيما ستكون الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد شرقًا إلى نجران وشرورة والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.
ولم تستبعد الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
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