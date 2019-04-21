، "المشيطي" يتفقد مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بمنطقة مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حث العاملين على رفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن

تفقد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خلال زيارتهِ لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة، ووحدة الثروة السمكية بجدة، كما التقى مدير عام فرع الوزارة في المنطقة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب الصاعدي.

وتم خلال اللقاء، مناقشة وعرض أعمال إدارة البيئة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة واستعراض ملف الاستثمار والخطة التشغيلية والاستعدادات التي أنجزها الفرع لموسم حج هذا العام، بهدف التأكد من جاهزية القطاعات كافة لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن في الحج والعمرة.

وضم الاجتماع كلاً من: مدير إدارة الزراعة المهندس غانم آل مهمل ومدير إدارة البيئة المهندس تركي الحميدي ومدير إدارة المياه المهندس محيي القبيسي ومدير المحاجر فؤاد الغامدي، ومدير الثروة الحيوانية الدكتور عبدالمانع الخيبري، ومدير المحاجر بميناء جدة الإسلامي الدكتور عبدالرحمن الزهراني، ومدير محجر الخمرة الدكتور حامد الحربي، ومدير المتابعة خالد الرفاعي، ومدير الاتصال المؤسسي بفرع منطقة مكة المكرمة وائل العتيبي، وناقش الاجتماع جدول الأعمال الخاص بالزيارة وعملية سير العمل بالفرع، والخطط البيطرية والمحجرية كافة التي أعدت لموسم الحج.

من جانب آخر، حث "المشيطي" خلال جولته الميدانية جميع العاملين بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، على تكريس الجهود ومضاعفتها؛ لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير خدمات قطاعاتها كافة “البيئة، والمياه، والزراعة” بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، مثمنًا بذلك جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.