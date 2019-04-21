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حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين السياح من الاقتراب من جبل أغونغ في جزيرة بالي، الذي ثار اليوم عند الساعة 18.56 مع ارتفاع عمود الرماد الملحوظ.
وأهابت السفارة بالمواطنين السياح إلى عدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أغونغ، داعيةً إلى التواصل معها عبر الأرقام التالية: 00622128094000، 00628553003000 في حالات الطوارئ."
سفارة السعودية في إندونيسيا تحذر المواطنين بعدم الاقتراب من جبل أغونغوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-21
حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين السياح من الاقتراب من جبل أغونغ في جزيرة بالي، الذي ثار اليوم عند الساعة 18.56 مع ارتفاع عمود الرماد الملحوظ.
وأهابت السفارة بالمواطنين السياح إلى عدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أغونغ، داعيةً إلى التواصل معها عبر الأرقام التالية: 00622128094000، 00628553003000 في حالات الطوارئ."
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
11:50 PM
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
12:12 AM
أهابت بعدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة الجبل
حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين السياح من الاقتراب من جبل أغونغ في جزيرة بالي، الذي ثار اليوم عند الساعة 18.56 مع ارتفاع عمود الرماد الملحوظ.
وأهابت السفارة بالمواطنين السياح إلى عدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أغونغ، داعيةً إلى التواصل معها عبر الأرقام التالية: 00622128094000، 00628553003000 في حالات الطوارئ."
، سفارة السعودية في إندونيسيا تحذر المواطنين بعدم الاقتراب من جبل أغونغ ،
المصدر : الخليج 365
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