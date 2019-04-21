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ثار بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم، مع تصاعد الدخان والرماد إلى 3000 متر.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية أن بركان جبل أغونغ نشط عند الساعة 18.56، وانطلق عمود من الرماد الكثيف تجاه الجنوب الغربي، مما تسبب في تساقط رذاذ الرماد البركاني في مناطق كارانجاسيم وبانجلي وكلونجلونج.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الثالث من المقياس الذي يتضمن أربعة مستويات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر، مبينة أن السلطات فرضت منطقة حظر في محيط أربعة كيلومترات من البركان.
ثوران بركان جبل أغونغ في إندونيسيا وتصاعد الدخان والرماد إلى 3000 متروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-21
ثار بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم، مع تصاعد الدخان والرماد إلى 3000 متر.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية أن بركان جبل أغونغ نشط عند الساعة 18.56، وانطلق عمود من الرماد الكثيف تجاه الجنوب الغربي، مما تسبب في تساقط رذاذ الرماد البركاني في مناطق كارانجاسيم وبانجلي وكلونجلونج.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الثالث من المقياس الذي يتضمن أربعة مستويات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر، مبينة أن السلطات فرضت منطقة حظر في محيط أربعة كيلومترات من البركان.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
11:57 PM
لم ترد تقارير عن وقوع خسائر والسلطات فرضت منطقة حظر 4 كيلو مترات
ثار بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم، مع تصاعد الدخان والرماد إلى 3000 متر.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية أن بركان جبل أغونغ نشط عند الساعة 18.56، وانطلق عمود من الرماد الكثيف تجاه الجنوب الغربي، مما تسبب في تساقط رذاذ الرماد البركاني في مناطق كارانجاسيم وبانجلي وكلونجلونج.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الثالث من المقياس الذي يتضمن أربعة مستويات، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر، مبينة أن السلطات فرضت منطقة حظر في محيط أربعة كيلومترات من البركان.
، ثوران بركان جبل أغونغ في إندونيسيا وتصاعد الدخان والرماد إلى 3000 متر ،
المصدر : الخليج 365
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