حساب المواطن يودع 40 مليار ريال في حسابات المستفيدين للدفعة 17

أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب المواطن بلغ 0.3%.وبيّن القحطاني أن إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين وصل 3.77 مليون مستفيد، مقارنةً بالدفعة الماضية، والتي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون؛ فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال؛ ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 40 مليار ريال. وأفاد أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين، قد حصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة؛ موضحًا أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون؛ مشكّلين 61% من إجمالي المستفيدين؛ فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد، ليشكلوا ما نسبته 39%.

وأشارت أرقام الدفعة إلى أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر، شكّلن 7%؛ فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأوضحت تفاصيل الدفعة أن المستقلات الإناث شكّلن 53%؛ فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وأن 84% من إجمالي المستقلين البالغ عددهم 1.4 مليون قد حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ بينما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى. ودعا القحطاني المواطنين للتقديم والتسجيل؛ للاستفادة من الدفعة القادمة؛ مبينًا أن التسجيل متاح للجميع على مدار العام؛ بشرط تجاوز معايير الأهلية والاستحقاق؛ موضحًا أن دراسة الأهلية تتم بشكل شهري بعد كل دفعة للمتقدمين المكتملة طلباتهم، قبل يوم 10 من الشهر القادم.