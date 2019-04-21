“كتابي لا يُهان” .. مبادرة نفّذتها مدرسة بمكة لحفظ الكتب و”التعليم” يعرّف...

وفّرت إحدى المدارس بمكة المكرّمة، حاويات لحفظ الكتب المدرسية في سبيل المحافظة عليها؛ نظراً لما تتضمنه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية. تأتي تلك المبادرة تزامناً مع انطلاق سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وللحد من ظاهرة رمي الكتب المدرسية في الشوارع والساحات العامة بعد الانتهاء من الاختبارات.

تفصيلاً؛ نشرت الإدارة التعليمية بمكة المكرّمة؛ صوراً لمبادرة متوسطة العلاء بن الحضرمي، المتمثلة في توفير حاويات لحفظ الكتب في ساحات المدرسة وممراتها. وتضمّنت العبارة المكتوبة على الحاويات التي تم توفيرها في ساحات المدرسة وممراتها، التالي: “كتابي لا يُهان.. عزيزي الطالب: كتابك يحمل بين دفتيه آيات الرحمن أو أسماءه، حق علينا احترامه وتوقيره”.