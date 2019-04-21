بذل رجال المرور صباح اليوم الأحد، وفي أول يوم للاختبارات النهائية للعام الدراسي، جهدا كبيرا في تنظيم الحركة المرورية مع كثافة وصول الطلاب إلى مدارسهم. وأظهرت صورٌ عدة التقطت لرجال المرور أثناء عملهم، حرصهم على سلامة وراحة الطلاب، وتوفير جو هادئ لمساعدتهم على التركيز، وذلك بمتابعة السيارات التي تمر بالقرب من المدارس. وكشفت صور أخرى اصطحاب رجال المرور للطلاب للعبور بهم وتوصيلهم آمنين إلى مدارسهم، فيما دعا حساب “المرور السعودي” وأهاب بجميع الطلاب التقيُّد بالأنظمة المرورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورٌ: لافتة تبرز جهود رجال المرور في أول يوم للاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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