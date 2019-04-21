العثور على أحد موظفي “السعودية”.. و”خلية” للبحث عن المواطنين

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي عن إصابة موظف وموظفة يتبعان للخطوط الجوية العربية السعودية وفقدان آخر جراء تعرض فندق “سينامون غراند” للتفجير في العاصمة السريلانكية كولمبو. وأشار السفير الحارثي إلى أن الإصابات التي تعرض لها الموظفين “طفيفة” لافتاً إلى أنهما بصحة جيدة.

وأوضح السفير الحارثي إلى أن السفارة السعودية في سريلانكا لا زالت تبحث عن الملاح المفقود، وأضاف: “كونا خلية للبحث عن السعوديين بالفنادق، والمرور على المستشفيات للتأكد بوجودهم من عدمها، ومنسوبي السفارة يعملون على مدى 24 ساعة لتلقي اتصالات المواطنين وتقديم الخدمات لهم” بحسب صحيفة عكاظ.