“نعامة” تثير الذعر في شوارع حائل

تسببت “نعامة” في حالة من الفوضى على شارع رئيسي مزدحم في حي “برزان” فى حائل. وجاء ذلك بعدما فرت النعامة من حقل احتجزها به مالكها لشهور عديدة، وانتهى بها الحال وسط السيارات والمارة، الذين أصابهم الهلع والضحك معا، بحسب ما وثق به المارة من مقاطع فيديوهات قصيرة حيث انتهى بها الحال للقبض عليها بعدما علم بهروبها كل سكان حائل بعدما ركضت في وسط طريق مزدحم، مما اضطر سائقي السيارات للابتعاد عن طريقها على الفور، وبعد أن أثارت الفزع على الطريق، قررت أن تغير اتجاهها،
وهرولت ناحية طريق فرعي، لكنها تعثرت بشكل مروع، قبل أن يتمكن المواطنون من الإمساك بها في نهاية المطاف. وحظيت نعامة برزان بشهرة واسعة بعد انتشار الفيديو الذي يرصد ركضها على طريق مزدحم، في مواقع التواصل الاجتماعي.
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