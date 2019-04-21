السديس يدعو المواطنين للإبلاغ عن الإرهاب والشغب

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المواطنين إلى مؤازرة رجال الأمن والإبلاغ عن كل ما يثير الشغب والعنف والإرهاب.

واستنكر «السديس»، عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة شؤون الحرمين الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به طغمة من المعتدين استحوذت عليهم الأفكار الضالة بمحافظة الزلفي، مؤكدًا «أن هذه الأعمال الإرهابية مخالفة صريحة للنصوص الشريعة ومجانبة للسنة النبوية وما هي إلا خديعة أعداء الإسلام يبتغون بها إثارة الفتن والقلاقل ويستهدفون بها أمن بلاد الحرمين واستقرارها ومقدراتها» .

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستبسال رجال الأمن وتمكنهم من دحر المعتدين والقضاء عليهم في موقف بطولي فريد ينضم إلى سلسلة الأعمال البطولية التي يقومون بها في الوطن الشامخ تحت راية التوحيد وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد «السديس» أن هذه الأعمال الإجرامية تعرض أمن بلاد الحرمين الشريفين للعبث والفوضى وتخالف ما سارت عليه هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وأنها لن تزيد الشعب إلا قوة وتلاحمًا وتناغمًا وتكاتفًا تحت راية المملكة العربية السعودية .

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واختتم بالدعاء «أن يحمي بلاد التوحيد وأن ينصرها على من عاداها وأن يرد كيد المعتدين في نحورهم وأن يشفي المصابين من رجال الأمن وأن يعز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده».

كان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أعلن أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت عند الساعة (9:49) من صباح اليوم الأحد، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وبيَّن المتحدث أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.

وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن المستجدات.