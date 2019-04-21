«كبار العلماء» تُشيد بجهود رجال الأمن في الحفاظ على مكتسبات الوطن

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بالجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في المحافظة على أمن البلاد والعباد، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

وأشارت الأمانة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إلى أن تمكُّن الجهات الأمنية، برئاسة أمن الدولة من إحباط العمل الإرهابي، الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، دليل على الجهود التي يبذلها أبناء هذا الوطن، الذين يواصلون الليل بالنهار؛ للمحافظة على حرمات الدين ومكتسبات الوطن.

وأكدت أمانة كبار العلماء، أن هؤلاء الإرهابيين المارقين من الدين الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم، مدحورون- بعون الله-، ثم بقوة الدولة وجهود رجال أمنها البواسل، في ظل القيادة الحكيمة الحازمة.

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وسألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله تعالى، أن يمد الساهرين على أمن البلاد والعباد بالعون والتوفيق، وأن يُدحر هؤلاء الإرهابيين ويرد كيدهم ويُفشل مخططاتهم، وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أحبطت الجهات الأمنية هجومًا إرهابيًّا على مبنى إحدى الجهات الحكومية بالزلفي، شمال منطقة الرياض.

وأفادت المعلومات بمقتل 4 مسلحين خلال الهجوم.