توقف برنامج «نور» بجميع المناطق أول أيام الاختبارات النهائية

توقف برنامج «نور» عن العمل، مع انطلاق أول أيام الاختبارات النهائية للفصل الثاني، وذلك منذ الصباح الباكر؛ ما أربك جميع مدارس المملكة؛ لأنه يعتمد كليًا على درجات الاختبارات ورصدها .

وأرجع البعض سبب تعطل البرنامج، إلى انطلاق البدء بالتسجيل للروضات من خلاله رغم أنه لأول مرة ينفذ ذلك وصادف الأمر أول أيام الاختبارات؛ بينما سبب التعطل لا يزال مبهمًا لدى الجميع حتى الآن.

وقد استفسرت «عاجل» من المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي عن أسباب هذا العطل وموقف الوزارة منه ولم تتلق ردًا حتى الآن.

كانت وزارة التعليم، أعلنت أن التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام «نور» متاح من الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد.

وأصدرت الوزارة، في وقت سابق، تقريرًا يتضمَّن شرحًا وافيًا لطريقة التقديم، التي تتمثل في الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام «نور»، وإدخال اسم ولي الأمر، واختيار تسجيل طالب جديد، ثم إدخال (رقم الهوية / الإقامة) وصلة القرابة وتاريخ الميلاد، وتحديد صف الطفل بناءً على تاريخ الميلاد، وإدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال، وبعد ذلك اختيار المدرسة الأساسية حسب إدارة التعليم.

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وإذا لم تتوافر أماكن شاغرة يتم اختيار مدرسة الانتظار، ثم الموافقة على الإقرار والتعهد.

وحددت الوزارة بعض الشروط والمستندات المطلوبة؛ فبالنسبة إلى الطالب السعودي يلزم تقديم شهادة التحصينات الأساسية كاملة، وإجراء الكشف الطبي من الوحدة الصحية المدرسية أو أقرب مستشفى أو مركز صحي حكومي أو أهلي بعد طباعة نموذج الكشف الطبي من النظام ويمكن الحصول عليه من المدرسة.

أما فيما يخص أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه بالإضافة إلى المتطلبات السابقة المخصصة للطالب السعودي، يتم إحضار صورة من جواز السفر موضحًا بها تاريخ ومكان الميلاد أو

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية صادرة من بلده، موضحِ فيها تاريخ ومحل الميلاد. وإذا لم يتوافر فيها محل الميلاد أو تاريخه يتم إحضار شهادة الميلاد.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة إلى أبناء أفراد القبائل التابعين لمناطق عسير أو جازان أو مكة المكرمة، عليهم إحضار تعريف رسمي من إمارة المنطقة التي يتبعونها.