السعودية اليوم / 34 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم في جامعة حائل



حائل 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

أدى أكثر من 34 ألف طالب وطالبة في جامعة حائل اليوم اختبارات الفصل الدراسي الثاني، في كليات الجامعة بمدينة حائل وسبع فروع في محافظات المنطقة.

وحث معالي مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أبناءه وبناته الطلاب على الاجتهاد وبذل كل ما في وسعهم من أجل التفوق والنجاح لمستقبلٍ مشرق، داعيًا الله لهم بالتوفيق والنجاح.

// انتهى //

22:08ت م

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