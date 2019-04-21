السعودية اليوم / ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في سريلانكا إلى 207 قتلى

كولومبو 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواقع عدة في سريلانكا اليوم إلى 207 قتلى.

وأوضحت الشرطة السريلانكية أن من بين القتلى 35 أجنبيًا, مضيفة أن عدد المصابين بلغ أكثر من 450 جريحًا .

وكانت حصيلة أولية ذكرت أن عدد القتلى بلغ 137 قتيلاً.

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21:35ت م

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