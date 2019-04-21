السعودية اليوم / الدكتور المرواني يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلًا لإمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية



بريدة 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

رفع وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني خالص الشكر وبالغ الثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، على هذه الثقة الغالية ، معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية , سائلًا الله تعالى أن يعينه على أداء المهمة بمايرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، واعدًا بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهد، مستنيرًا بتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.

// انتهى //

21:30ت م

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بريدة 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واسرفع وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني خالص الشكر وبالغ الثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، على الثقة الكريمة بالموافقة على تعيينه وكيلًا للشؤون الأمنية في إمارة منطقة القصيم .كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، على هذه الثقة الغالية ، معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية , سائلًا الله تعالى أن يعينه على أداء المهمة بمايرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، واعدًا بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهد، مستنيرًا بتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.// انتهى //21:30ت م0232

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