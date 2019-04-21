السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس السريلانكي في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده



الرياض 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : بلغني بألم شديد خبر الهجمات التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

// انتهى //

21:27ت م

0230



الرياض 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 إبريل 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مايثريبالا سيريسنا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا وما نتج عنها من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد : بلغني بألم شديد خبر الهجمات التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //21:27ت م0230

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