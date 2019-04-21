السعودية اليوم / "عمل الدمام " : ترحيل ١٢ عاملًا وضبط ٥٩ مخالفة توطين في حملة تفتيشية مشتركة



الدمام 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 أبريل 2019 م واس

ضبط مكتب العمل بالدمام وأمانة المنطقة الشرقية بمساندة شعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام مساء أمس ٥٩ مخالفة لأنظمة العمل والإقامة والأنظمة البلدية بالإضافة إلى ترحيل ١٢ عاملًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.

وأوضح مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني أن الحملة تأتي ضمن الحملة الوطنية الشاملة " وطن بلامخالف " واستهدفت المحلات التجارية بمجمع الحياة بلازا بالدمام وشملت ١٣٣ محلًا تجاريًا بالمجمع بمختلف الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين والأنظمة البلدية.

وبين أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط ٥٩ مخالفة عمل متنوعة، تضمنت ٢٨ مخالفة لقرارت التوطين، ١١مخالفة تمثلت في عدم وجود عقد عمل للموظف في المحل، ١٣مخالفة لعدم وجود ملف للمنشأة بمكتب العمل، و٧مخالفات لعدم وجود تأمين طبي للموظف، كما تم ترحيل ١٢ عاملًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.

وأشاد الزهراني بجهود الفريق الرقابي المشارك بالحملة من الإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية و المساندة الأمنية من شعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام على التعاون المستمر وتظافر الجهود، مثمنًا دورهم فيما تحققه الحملات الميدانية من إنجازاتٍ متتالية في رصد المخالفات وحالات التحايل على النظام، وتطبيق العقوبات الواردة في اللوائح بحق المخالفين وأصحاب العمل دون استثناء.

ودعا في الوقت نفسه جميع المنشآت التجارية بالالتزام بجميع أنظمة التوطين التي أصدرتها وزارة العمل، كما دعا المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم المخصص من قبل الوزارة للتواصل ١٩٩١١.

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20:28ت م

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