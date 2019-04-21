انت الان تتابع تفاصيل خبر قتلى وجرحى في هجوم على مركز شرطة بالرياض و"داعش" يتبنى والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 09:53 مساءً - قتل 4 مسلحين، وأصيب 3 من رجال الأمن، خلال هجوم مسلح على مركز مباحث "الزلفي" شمال العاصمة السعودية الرياض.
وأعلن جهاز أمن الدولة السعودي، اليوم الأحد، في بيان له، إحباط هجوم "إرهابي" على مركز مباحث "الزلفي"، والتصدي لمحاولة اقتحامه، بينما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن العملية.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة المهاجمين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات.
وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر موقع الهجوم.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن مهاجمي مركز مباحث الزلفي حملوا رشاشات وقنابل وزجاجات حارقة.
ويقع مركز الشرطة في الزلفي على بعد نحو 250 كيلومتراً إلى الشمال من الرياض.
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