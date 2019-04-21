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فيديو.. طقس بارد على هذه المناطق والزعاق يكشف التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، حدوث انخفاض محسوس لدرجات الحرارة على رقعة واسعة من المملكة والكويت والبحرين.
وتنخفض درجات الحرارة غدًا الاثنين على مناطق حفر الباطن والجوف وحائل، أما يوم الثلاثاء فتنخفض في القصيم والزلفي والغاط والمجمعة وشمال الرياض، فيما تستمر الحالة حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وقال الزعاق: إن الانخفاض سينتقل من منطقة إلى أخرى بدءًا من الشمالية وصولًا إلى الرياض.
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