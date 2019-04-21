شكرا لقرائتكم تحذير أحمر لأهالي الشمالية: العاصفة الترابية مستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-21 تحذير أحمر لأهالي الشمالية: العاصفة الترابية مستمرة متابعات الخليج 365 - الشمالية وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيرًا أحمر بشأن الطقس على منطقة الحدود الشمالية خلال الساعات المقبلة. وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار انعدام الرؤية الأفقية على مناطق العويقلية ورفحاء والأجزاء المجاورة بسبب عاصفة ترابية. Advertisements ولفتت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل. وكانت صور رادارات الطقس قد أظهرت وصول عاصفة غبارية متوسطة الكثافة إلى منطقة الجوف وعدد من مدن منطقة الحدود الشمالية. ونشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم عبدالله المسند صورة للعاصفة وعلق عليها بالقول: العاصفة الغبارية متوسطة الكثافة تصل إلى الجوف، سكاكا، دومة الجندل وعرعر.









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