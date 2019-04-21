فيديو.. التعليم تكشف أسباب خلل نظام نور Noor وموعد عودته للعمل بكفاءة

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن برنامج نظام نور سيعود للعمل بكفاءة خلال ساعات.

وأضاف العصيمي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن التسجيل بدأ اليوم الأحد في نظام نور Noor بموعده المحدد، ولكن تزامن الاختبارات وحركة النقل في التعليم، والعمل على النظام نفسه، هي أمور تسببت في بطء شديد داخل نظام نور مستمر حتى مساء اليوم الأحد.

Advertisements

ولفت إلى أن نظام نور Noor يتحمل حركة النقل ويستوعبها بشكل جيد ولكن الدخول عليه بشكل مبكر تسبب في بطء شديد به، حيث دخل على نظام نور Noor في البداية أكثر من 10 آلاف شخص، متابعًا أن الوزارة تعمل على رصد على مواقع الإشكالية داخل نظام Noor ليتم العمل بشكل يرضي الجميع.

وعبر العديد من المواطنين عن تذمرهم من فتح باب التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور Noor تزامنًا مع الاختبارات والاستعلام عن شهادات طلاب المدارس؛ مما تسبب في تعطل الموقع.

وتسبب الضغط من قبل أولياء الأمور على نظام نور Noor لتسجيل أبنائهم في الروضات الحكومية للعام الدراسي المقبل مع الساعات الأولى من صباح اليوم، في تعطل السيرفرات الخاصة بالنظام، بالإضافة إلى البطء الشديد الذي واجه مستخدمي الموقع.