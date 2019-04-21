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انهيار سقف مبنى يزهق روح باكستاني ويصيب اثنين آخرين في عرعر
متابعات الخليج 365 - عرعر
وقع، مساء اليوم الأحد، حادث انهيار سقف لمبنى قيد الإنشاء بمدينة عرعر في حي المروج، ونتج عن الانهيار إصابة شخصين، ووفاة واحدة من الجنسية الباكستانية.
وأكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن 3 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر باشرت الحادث في تمام الساعة 02:04 مساءً، وبعد وصول الفرق الإسعافية الساعة 02:11 مساءً اتضح وفاة عامل وتعرض اثنان لإصابات متوسطة.
ولفت إلى أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهما بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد.
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