تواجد كثيف لرجال المرور عند مدارس قلوة

2019-04-21

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

ينفذ رجال المرور بمحافظة قلوة، وبمتابعة ميدانية من قبل مدير المرور رقباء سعيد أحمد العمري، جهودًا واضحة في تسيير الحركة المرورية وقت الاختبارات.

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وقال مدير مرور قلوة في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه تم وضع خطة مرورية تزامنًا مع بدء الاختبارات لمتابعة حركة السير وفق ما خُطّط لها، وتجنبًا لحدوث اختناقات مرورية عند المدارس.