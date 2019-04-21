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تواجد كثيف لرجال المرور عند مدارس قلوة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
ينفذ رجال المرور بمحافظة قلوة، وبمتابعة ميدانية من قبل مدير المرور رقباء سعيد أحمد العمري، جهودًا واضحة في تسيير الحركة المرورية وقت الاختبارات.
وقال مدير مرور قلوة في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه تم وضع خطة مرورية تزامنًا مع بدء الاختبارات لمتابعة حركة السير وفق ما خُطّط لها، وتجنبًا لحدوث اختناقات مرورية عند المدارس.
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