الان تتابع “الأرصاد” تحذر: أمطار رعدية وعاصفة ترابية على الرياض وهذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارات مبكرة تتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الرياض. وفي الحدود الشمالية صدر إنذار يتضمن استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب عاصفة ترابية تبدأ الساعة 22.00 الأحد إلى 00.00 الاثنين. Advertisements وفي نجران تستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة. وفي المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، تنشط رياح سطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والحد من الرؤية الأفقية.

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