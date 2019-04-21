شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد مواسيا سيريسنا: نستنكر الهجمات الإرهابية على سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مايثريبالا سيريسنا، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وقال ولي العهد: بلغني بألم شديد خبر الهجمات التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.



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