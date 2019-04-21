شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين معزيا الرئيس السريلانكي: ندين العمل الإرهابي المشين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مايثريبالا سيريسنا،، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل».