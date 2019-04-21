، "البرهان": مستعدون لترك السلطة غدًا في حال توافق القوى السياسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعهد بتلبية مطالب المحتجين خلال أسبوع

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، أنهم مستعدون لترك السلطة غدًا في حال توافق القوى السياسية على ذلك.

وذكر "البرهان" خلال لقاء بثه تلفزيون السودان وأوردته "فرانس برس"، أن المجلس تسلم حتى الآن مائة مقترح من الأحزاب السياسية بشأن إدارة الفترة الانتقالية.

وأضاف أن المجلس لم يتسلم أي مقترحات بأسماء تتولى حكومة الفترة الانتقالية.

وأوضح رئيس المجلس العسكري، أن المجلس يفضل حكومة كفاءات خلال الفترة الانتقالية التي حددها بعامين، متعهدًا بتلبية مطالب المحتجين خلال أسبوع.

وأشار "البرهان" إلى أن وفدًا سيتوجه إلى واشنطن قريبًا لبحث رفع السودان عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

