، بمران تكتيكي .. الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لمواجهة جنوب أفريقيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأحد؛ تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة أبها، والممتدّ حتى الـ26 من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، مساء اليوم، على ملعب نادي المصيف، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمرين الاستحواذ على الكرة مع الضغط على المنافس وكيفية الانتشار، أعقبه مران تكتيكي بهدف البناء من الخلف، تلا ذلك مران على الكرات الثابتة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب بهدف الانتقال كمجموعة من ثلث إلى ثلث مع تقارب الخطوط.



ويواصل "الأخضر" الشاب مساء غدٍ الاثنين، تدريباته ضمن معسكره في أبها، قبل مواجهة منتخب جنوب أفريقيا وديًّا يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين؛ تحضيرًا للمونديال.

الجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت فبراير الماضي؛ قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات: بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.