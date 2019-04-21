السعودية | وزير الحرس الوطني، يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:03 مساءً, 21 أبريل 2019 م المناطق - الرياض دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم، البوابة الإلكترونية لهيئة التعليم والتدريب على شبكة وزارة الحرس الوطني.

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